PREMIERA: Intrygujący i zaskakujący zwiastun filmu "Deerskin"

Zapraszamy do obejrzenia polskiego zwiastuna, nowego dzieła twórcyto jeden z największych przebojów sekcji Quinzaine des Réalisateurs w Cannes , to także aktorski tour de force Jeana Dujardina Quentin Dupieux , który podarował światu kinową perełkę w postaci, powraca z kolejną niezwykłą historią. Tym razem przepełnioną absurdem, kłamstwami i frędzlami. George, właściciel skórzanej kurtki, postanawia dla niej unicestwić wszystkie inne kurtki na świecie i zaczyna marzyć o sławie filmowca. Łapie za kamerę i wałęsa się po miasteczku, by znaleźć sposób na unicestwienie wszystkich cieplejszych wierzchnich okryć. Obłęd powoli w nim narasta, szaleństwo się pogłębia, a inne kurtki nadal istnieją.Film trafi do kin 3 stycznia. Mieszkańcy Warszawy i Lublina będą jednak mieli okazję obejrzećjuż w grudniu. Obraz znalazł się bowiem w programie 5. edycji Splat!FilmFest.