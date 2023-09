Co obejrzeć w TV? Oto najlepsze filmy na koniec września

Camille ( Brigitte Bardot ) jest żoną słynnego scenarzysty, Paula Javala ( Michel Piccoli ). Pewnego dnia, amerykański producent filmowy, Jeremy Prokosch ( Jack Palance ), zwraca się do niego z prośbą o poprawienie kilku scen w filmie "Odyseusz", realizowanym na Capri przez Fritza Langa . Początkowo mężczyzna nie jest chętny do modyfikowania scen i przeciwstawiania się znanemu reżyserowi. Dopiero kiedy Prokosch proponuje mu dodatkowe pieniądze, zgadza się wprowadzić poprawki do scenariusza. Camilla, która towarzyszy mężowi na planie filmowym, odczuwa do niego coraz głębszą pogardę. W końcu uświadamia sobie, że już go nie kocha...TVP Kultura: 22 września – 20:05, 24 września – 1:25