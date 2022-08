Pac-Man bohaterem filmu. Trwają prace nad ekranizacją kultowej gry

Pac-Man w drodze na wielki ekran



"Piksele", czyli Pac-Man na usługach kosmitów



To nie błąd systemu. Trwają prace nad ekranizacją klasycznej gry wideo " Pac-Man ". Pomysłodawcą fabuły filmu, który będzie połączeniem gry aktorskiej i animacji, jest producent Chuck Williams (" SONIC. Szybki jak błyskawica ", " Mój brat niedźwiedź ").W prace nad ekranizacją zaangażowany jest wydawca gry " Pac-Man ", japońska firma Bandai Namco Entertainment. W realizacji filmu uczestniczy także studio Wayfarer Studios mające na koncie zrealizowany dla Disney+ film " Chmury ". Pac-Man " (pierwotnie znany jako "Puck-Man") zadebiutował w japońskich salonach gier wideo w 1980 roku i z miejsca stał się hitem. Z czasem doczekał się kilku kontynuacji, serii gadżetów, dwóch seriali animowanych, a nawet piosenki. Szacuje się, że marka " Pac-Man " przyniosła Bandai Namco ponad 16 miliardów dolarów wpływów.Zasady gry nie są szczególnie skomplikowane: gracz porusza się po labiryncie jako żółta żarłoczna kulka, starając się zjeść otaczające go małe i średnie kropki. Przeszkadzają mu w tym kolorowe duszki, których dotknięcie powoduje restart rozgrywki.Przypomnijmy, że Pac-Man zadebiutował na wielkim ekranie w komedii science fiction " Piksele " z 2015 roku. Film opowiada historię grupy zapaleńców, którzy na prośbę prezydenta USA stają do walki z kosmitami zamierzającymi zniszczyć Ziemię pod postacią bohaterów oldschoolowych gier wideo.