Parę słów o śmigającej usłudze TV Smart od Vectry

Wyobraź sobie, że Twoje ulubione tytuły i najnowsze hity masz zawsze pod ręką, gdziekolwiek jesteś. Niezależnie od tego, czy spędzasz wieczór w domku letniskowym, jesteś na majówkowym wyjeździe czy wiosennym pikniku – Twoja rozrywka może być w każdej chwili tam, gdzie Ty, dzięki usłudze TV Smart od Vectry. TV Smart to zbiór nowoczesnych usług, dzięki którym masz dostęp do ponad 200 programów telewizyjnych, VOD, serwisów streamingowych i aplikacji internetowych. To telewizja nowej generacji − domowe i mobilne centrum rozrywki dla całej rodziny. Możesz oglądać ulubione filmy, seriale, magazyny, grać online i streamować bez limitu – gdzie chcesz i jak chcesz. TV Smart działa po podłączeniu nowoczesnego dekodera TV Smart 4K BOX od Vectry do dowolnego telewizora lub po zainstalowaniu aplikacji na telewizorze smart z systemem Android TV i dostępem do Internetu. TV Smart 4K BOX zapewnia dostęp do: telewizji, VOD, platform streamingowych oraz wszystkich aplikacji na Android TV. Dekoder umożliwia przesyłanie obrazu z aplikacji mobilnej na inne urządzenia. Posiada również wiele dodatkowych funkcji, takich jak: wyszukiwanie głosowe, oglądanie programów do 7 dni wstecz, nagrywanie w chmurze, wybrane programy w jakości 4K, dostęp do gier i aplikacji (m.in. Netflix, Amazon Prime, Viaplay). Instalacja dekodera jest prosta, szybka i intuicyjna. Urządzenie możesz zabrać wszędzie ze sobą i łatwo podłączyć do każdego telewizora.Aplikacja TV Smart GO działa na urządzeniach mobilnych z systemem Android lub iOS, dzięki czemu możesz cieszyć się ulubionymi programami na wakacjach czy weekendowym wypadzie.● Daje pełną swobodę. TV Smart uniezależnia Cię od telewizji na żywo. Spóźniłeś się na mecz? A może przegapiłeś odcinek ulubionego serialu? Dzięki funkcji Catch-up wybrane programy możesz obejrzeć do 7 dni po ich emisji.● Koniec kompromisów. Ty chcesz obejrzeć thriller, żona/mąż ulubiony serial, a dzieci talent show? Dzięki usłudze Smart Multiroom możecie równocześnie oglądać różne programy.● Prosty interfejs. Obsługa TV Smart jest łatwa i intuicyjna. Interfejs jest przejrzysty i uporządkowany, a aplikacje aktualizują się automatycznie.● Dostęp do bogatej i różnorodnej oferty. Ponad 200 kanałów i tysiące tytułów filmowych na VOD.● Wiele popularnych serwisów rozrywkowych, takich jak HBO Max i Netflix. Odkrywaj filmowe i serialowe nowości.● Możliwość korzystania z aplikacji i gier dostępnych w Google Play.W VOD znajdziesz topowe seriale, hollywoodzkie produkcje czy ulubione bajki na żądanie. Znajdziesz tam obszerny katalog posegregowany według kategorii. Czeka na Ciebie tysiące tytułów i programów z ramówek wybranych kanałów TV (dostępnych w zależności od posiadanego pakietu telewizji). Korzystanie z VOD jest bardzo proste – wystarczy kliknąć VOD na pilocie lub uruchomić aplikację. Dla posiadaczy dekoderów TV Smart 4K BOX wybrane tytuły udostępnione są w najwyższej jakości 4K. TV Smart dostępny jest HBO Max, gdzie każdego tygodnia pojawiają się nowości i premiery. Aktualnie topowymi tytułami, które znajdziesz w serwisie są:- nowa odsłona kultowego " Matrixa ",- fascynująca i pełna przygód " Diuna ",- film familijny z ulubionymi kreskówkowymi bohaterami Looney Tunes, czyli " Kosmiczny Mecz: Nowa Era ".Bogata i różnorodna oferta filmowa HBO zapewnia rozrywkę całej rodzinie. HBO Max to nie tylko superprodukcje i najpopularniejsze seriale, ale również poruszające dokumenty, kontrowersyjne reportaże oraz bajki i programy dla najmłodszych widzów. TV Smart znajdziesz również serwisy takie jak: Netflix, Amazon Prime czy Viaplay.