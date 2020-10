Photographers Choice. Christto & Andrew prezentują: Matrix

23 października, piątek, godz. 19:00

Kino Nowe Horyzonty

ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Wejściówki do odbioru na stronie Kina Nowe Horyzonty, od 19 sierpnia.

Film i fotografia to media związane ze sobą już od momentu powstania tego pierwszego. Chociaż działania TIFF Center koncentrują się głównie na fotografii, to chcemy również poszerzać horyzonty osób nią zainteresowanych poprzez działania filmowe. W tym celu stworzony został cykl Photographers Choice, którego formuła została sprawdzona w czasie trzeciej edycji TIFF Festival w 2013 r. Idea wydarzenia polega na zaproszeniu światowej sławy fotografek i fotografów do wybrania filmów, które są dla nich inspirujące i ważne. Następnie z jednym z artystów/artystek przeprowadzona zostaje rozmowa online na temat wybranego filmu. Wybrany film i rozmowa prezentowane są szerszej publiczności w Kinie Nowe Horyzonty.W ramach trzeciego, ostatniego w 2020 roku filmowego spotkania o wybór filmu poproszono Christto & Andrew (Christian Sánchez Díaz i Andrew Jay Weir) – artystyczny duet fotograficzny, który pracuje w Doha (Katar) oraz w Kopenhadze (Dania). Ich współpraca rozpoczęła się w 2012 roku, pracują w różnych mediach, w tym w fotografii, instalacji i filmie. Ich prace zorientowane są na ujawnianie i uwypuklanie struktur i schematów historycznych, politycznych, gospodarczych, kultury popularnej i sztywnych norm społecznych, których doświadczamy w życiu codziennym, za pomocą kolorowych i surrealistycznych portretów martwej natury.Christto & Andrew, jako jeden z filmów ważnych i przełomowych dla ich rozwoju artystycznego wskazali kultowego " Matrixa " (1999) sióstr Wachowskich Film opowiada historię Neo ( Keanu Reeves ) – genialnego hakera, który za dnia pracuje w korporacji prowadząc życie pełne poczucia odrealnienia i zagubienia w otaczającej go rzeczywistości. Pewnej nocy nawiązuje z nim kontakt tajemniczy Morfeusz ( Laurence Fishburne ). Zadając pytanie Czym jest Matrix? rozpoczyna proces odkrywania prawdy o świecie, a właściwie dwóch światach – prawdziwym i wygenerowanym przez maszyny, który tylko udaje rzeczywistość...Zapraszamy na bezpłatny seans w Kinie Nowe Horyzonty!Więcej informacji o tegorocznym programie: www.tiffcenter.com Więcej informacji o filmie: https://www.filmweb.pl/film/Matrix-1999-628 Kuratorka cyklu Photographers Choice: Paulina Anna Galanciak