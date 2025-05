Piękny polski dokument o szukaniu miłości od 6 czerwca w kinach

Zwiastun filmu "Być jak Mikołaj"





Pokazy z okazji Miesiąca Dumy

Aurelia Frydrych-Zdanowska – reżyserka, która potrafi słuchać

Mikołaj wkracza w dorosłość. Zanim wyprowadzi się z rodzinnego domu, chce naprawić relację z samodzielnie wychowującym go ojcem, który nie akceptuje jego tożsamości. Kamera wchodzi w przestrzeń codziennych rozmów, w której silne emocje ścierają się z milczeniem, a potrzeba bliskości – z brakiem zrozumienia. Obserwując te sceny, trudno oprzeć się wrażeniu, że bohaterów na drodze do porozumienia czeka jeszcze wiele zakrętów. A przed Mikołajem kolejne wyzwanie – stawienie czoła kafkowskiemu systemowi sądowemu. Czy do tego czasu Mikołajowi i ojcu uda się znaleźć wspólny język i razem dojrzeć do nowej rzeczywistości?Film dostępny dla wszystkich! Audiodeskrypcja, napisy SDH i napisy angielskieFilm będzie prezentowany z polskimi napisami dla niesłyszących (SDH), napisami angielskimi oraz z audiodeskrypcją w aplikacji Kino Dostępne (sprawdź dostępność w swoim kinie). Fundacja Kino Dostępne wraz ze Stowarzyszeniem Kin Studyjnych objęła patronat nad pokazami.Z okazji Miesiąca Dumy film na ekrany kin wprowadzi WATCH DOCS i jego organizatorka Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Dystrybucja będzie częścią kampanii społecznej na rzecz osób transpłciowych “Pora na równość", której patronat przyznały m.in. Kampania Przeciw Homofobii, Miłość Nie Wyklucza, Lambda Warszawa, Tranzycja.pl, Kultura Równości, Grupa Nieustającej Pomocy i Fundacja My Rodzice. Aurelia Frydrych-Zdanowska to fotografka i reżyserka. Ukończyła Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu i Szkołę Wajdy. Jej projekt zatytułowany "If there's a Tree, It's Pretty" otwierał biennale fotografii w Rydze i Chiang Mai w Tajlandii. Reżyserowała krótkie formy dokumentalne dla National Geographic, za które otrzymała nagrodę za najlepszy telewizyjny cykl dokumentalny. Dorastając w małej wiosce, nauczyła się słuchać – z uwagą i czułością – historii opowiadanych przez innych. Za film " Być jak Mikołaj " (produkcja: King House, Shadows of the Mind) Frydrych-Zdanowska otrzymała nagrodę główną w Konkursie Nowe Filmy Polskie na 24. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym WATCH DOCS.Dystrybucja filmu " Być jak Mikołaj " jest współfinansowana przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone w ramach projektu są wyłącznie poglądami autorów treści i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Unii Europejskiej ani Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający dofinansowanie nie ponoszą odpowiedzialności za poglądy i opinie wyrażone w ramach projektu.