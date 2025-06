TOP nowości w CANAL+: Nie przegapcie tych seansów w czerwcu

Twórcy " Cichego miejsca " wciągają widza w mroczną grę, w której stawką jest wiara i przetrwanie. Dwie młode misjonarki ( Sophie Thatcher Chloe East ) trafiają do domu ekscentrycznego pana Reeda ( Hugh Grant ), który z pozoru zainteresowany jest ich religią, lecz szybko okazuje się, że ma znacznie bardziej złowrogie intencje. Grant, znany dotąd z ról romantycznych, zaskakuje jako sadystyczny ateista, za co otrzymał nominacje do Złotego Globu, Critics’ Choice i BAFTA dla najlepszego aktora. Film miał premierę na festiwalu w Toronto i stał się jednym z największych sukcesów A24, zarabiając ponad 59 milionów dolarów na świecie. " Heretic " to niepokojąca, inteligentna opowieść stawiająca niewygodne pytania.