"Heroes of Might and Magic" powraca! Zobacz zwiastun "Olden Era"

Przeszłość serii nabiera kształtów

Zwiastun gry "Heroes of Might and Magic: Olden Era"

to prequel dotychczasowych gier. Akcja rozgrywać się będzie na kontynencie Jadame. Ci, którzy mieli chronić krainę, zaczynają walczyć ze sobą. Kontynent pogrąża się w wojnie i chaosie. Rozsądek został poświęcony na ołtarzu podbojów i krwawej rzezi. A tymczasem w cieniu rośnie w siłę mroczna potęga, która tylko czeka na okazję, by podbić świat w imię swojego pana.Podobnie jak w kultowej części, gracze rozpoczną swoją przygodę od wyboru jednej z sześciu dostępnych frakcji. Każda z nich posiada unikalne zamki, jednostki oraz bohaterów, co znacząco wpływa na strategię i styl rozgrywki. Wkluczowym elementem pozostaje rozwój ekonomii, eksploracja mapy oraz budowanie potężnych armii, które poprowadzimy do zwycięstwa.Bohaterowie odgrywają centralną rolę w rozgrywce – to oni zbierają zasoby, odkrywają tajemnice mapy i prowadzą swoje wojska w bitwach. Nowością w serii jest elastyczny system umiejętności oraz artefaktów, które można zbierać w zestawy, podobnie jak w grach z serii Diablo. Wprowadza to dodatkowy element strategiczny, pozwalając graczom na jeszcze głębsze dostosowanie postaci do swoich potrzeb.Każda bitwa wrozgrywa się na polu walki złożonym z sześciokątów, gdzie kluczowe są nie tylko jednostki, ale także teren i przeszkody. Nowością jest system umiejętności jednostek, które mogą być aktywowane podczas walki, dodając nową warstwę taktyczną i zmuszając graczy do podejmowania trudnych decyzji.