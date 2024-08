Wielki powrót "Heroes of Might & Magic"! Nadchodzi prequel serii

Powrót do Przeszłości

Akcja “Olden Era” przenosi nas na kontynent Jedime, znany z gry " Might and Magic VIII ". Tym razem jednak, gracze będą mogli zanurzyć się w świecie sprzed wydarzeń z pierwszej części serii, odkrywając nowe wątki fabularne i spotykając postacie, których losy dopiero zostaną opisane.Podobnie jak w kultowej części " Heroes of Might and Magic III ", gracze rozpoczną swoją przygodę od wyboru jednej z sześciu dostępnych frakcji. Każda z nich posiada unikalne zamki, jednostki oraz bohaterów, co znacząco wpływa na strategię i styl rozgrywki. W “Olden Era” kluczowym elementem pozostaje rozwój ekonomii, eksploracja mapy oraz budowanie potężnych armii, które poprowadzimy do zwycięstwa.Bohaterowie odgrywają centralną rolę w rozgrywce – to oni zbierają zasoby, odkrywają tajemnice mapy i prowadzą swoje wojska w bitwach. Nowością w serii jest elastyczny system umiejętności oraz artefaktów, które można zbierać w zestawy, podobnie jak w grach z serii Diablo. Wprowadza to dodatkowy element strategiczny, pozwalając graczom na jeszcze głębsze dostosowanie postaci do swoich potrzeb.Każda bitwa w “Olden Era” rozgrywa się na polu walki złożonym z sześciokątów, gdzie kluczowe są nie tylko jednostki, ale także teren i przeszkody. Nowością jest system umiejętności jednostek, które mogą być aktywowane podczas walki, dodając nową warstwę taktyczną i zmuszając graczy do podejmowania trudnych decyzji.Twórcy nie zapomnieli także o fanach rozgrywek sieciowych. “Olden Era” oferuje różnorodne tryby gry, od epickiej kampanii dla jednego gracza, przez klasyczne potyczki wieloosobowe, aż po nowatorski tryb Arena, który pozwala na szybkie starcia, idealne dla graczy preferujących krótsze sesje.“Heroes of Might and Magic: Olden Era” to gra, która ma szansę zjednoczyć fanów klasycznych odsłon serii, oferując im to, za co pokochali Heroes, jednocześnie wprowadzając świeże pomysły, które przyciągną nowych graczy. Czy “Olden Era” stanie się nowym ulubieńcem fanów strategii turowych? Już wkrótce będziemy mogli się o tym przekonać.