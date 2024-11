Pierwsze filmowe horrory na Święcie Niemego Kina w Warszawie

Muzyka na żywo

W tym roku, zgodnie z hasłem przewodnim Święta Niemego Kina, królować będzie kino grozy w klasycznym i współczesnym wydaniu z towarzyszeniem muzyki na żywo. Jego nietypowy, intrygujący numer – edycja 19 ¾ potęguje aurę niesamowitości, jaka zapanuje na festiwalu.Święto Kina Niemego otworzy arcydzieło gatunku,(1922) F. W. Murnaua ilustrowane muzycznie przez Stefana Wesołowskiego, kompozytora znakomicie odnajdującego się w poetyce kina niemego.W programie także inne niemieckie klasyki horroru: uznawany za historycznie pierwszy(1913) Stellana Rye, inicjujące tzw. body horror(1924) Roberta Wienego oraz ekspresjonistyczny(1924) Paula Leniego. A także(1924), amerykański film szwedzkiego mistrza, Victora Sjöströma, którego wcześniejsze arcydzieło, balansujący na pograniczu świata żywych i umarłych(1921), z towarzyszeniem zespołu Hinode Tapes, zamknie festiwal. W repertuarze znalazło się też miejsce dla dystopijnej(2007) Estebana Sapira – mrocznej, współczesnej – i oczywiście niemej – baśni.Wydarzeniem wyjątkowym będzie pierwszy w Polsce (cało)nocny maraton z francuskimi(1915–1916), legendarnym serialem kinowym Louisa Feuillade’a. Premierowemu pokazowi wszystkich dziesięciu odcinków – ze słynną Musidorą jako niebezpieczną Irmą Vep – towarzyszyć będzie pięć setów DJ-skich. Do "Wampirów" zagrają: Bartosz Kruczyński, daisy cutter, FOQL aka TJ Głupiec, Jakub Lemiszewski i Janusz Jurga.Artystyczne połączenie przeszłości ze współczesnością, dawnego kina z nowoczesnym brzmieniem stanowi tradycję Święta Niemego Kina. Na scenie Iluzjonu zagrają muzyczne osobowości: Antonina Nowacka, YANA, Lubomir Grzelak, Artur Rumiński, zespoły Titanic Sea Moon oraz Hinode Tapes, a także Stefan Wesołowski, którego występ uświetni seans otwarcia.Wszystkie seanse poprzedzą wprowadzenia filmoznawców.W programie znalazła się też propozycja dla młodych widzów, pozbawiona grozy, kultowa animacja(1923) w reżyserii Ottona Messmera. Podczas Święta Niemego Kina ten wyjątkowy seans połączony z muzycznym warsztatem sensorycznym, pozwoli uczestnikom przenieść się w czasy złotej ery kina – i poczuć się współtwórcami filmu. Razem z Anną Ługowską i jej zespołem stworzą dźwięki do tej klasycznej, niemej animacji. Warsztat dla dzieci 9–14 lat.28 listopada – 1 grudnia 2024Warszawa, Kino Iluzjon, ul. Narbutta 50ADokładne informacje o filmach i o muzykach grających na Święcie Niemego Kina można znaleźć na stronie festiwalu: swietoniemegokina.pl . Bilety na festiwal są do kupienia w kasie Kina Iluzjon, codziennie od godz. 14, a także na stronie kinoiluzjon.pl , reż. Stellan Rye (muzyka: Artur Rumiński), reż. Friedrich Wilhelm Murnau (muzyka: Stefan Wesołowski), reż. Esteban Sapir (muzyka: Antonina Nowacka), reż. Paul Leni (muzyka: Lubomir Grzelak)– warsztaty z Anną Ługowską dla dzieci i młodzieży od 6 do 14 lat, reż. Robert Wiene (muzyka: YANA), reż. Louis Feuillade (muzyka: FOQL aka TJ Głupiec, Janusz Jurga, Jakub Lemiszewski, daisy cutter, Bartosz Kruczyński)– warsztaty z Anną Ługowską dla dzieci i młodzieży od 6 do 14 lat, reż. Victor Sjöström (muzyka: Titanic Sea Moon), reż. Victor Sjöström (muzyka: Hinode Tapes)