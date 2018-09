Plakat "Autsajdera" - nowego filmu producentów "Róży" i "Karbali"

Wspólnie z firmą dystrybucyjną Kino Świat prezentujemy Wam plakat, który walczy w tym roku o Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. Film został wyprodukowany przez Wytwórnię Filmów Fabularnych i Dokumentalnych odpowiedzialną za powstanie m.in.orazFranek ( Łukasz Sikora ) to młody idealista. Jest zakochany w muzyce, malarstwie i pewnej dziewczynie. Mimo wiszącego w powietrzu ogromnego napięcia związanego z wprowadzeniem stanu wojennego i dramatycznymi wydarzeniami w kopalni Wujek, mówi, że polityka kompletnie go nie interesuje. Wszystko się jednak zmieni. Odwiedza go bowiem dobry znajomy – Beno i prosi o przechowanie tajemniczej teczki. Kiedy kolejnego wieczora Franek wraca od swojej dziewczyny po rozpoczęciu godziny milicyjnej, zatrzymuje go patrol. Chłopak szybko zostaje oskarżony o współpracę z opozycją, a znaleziona w jego mieszkaniu teczka z ulotkami staje się niezbitym dowodem. Sprawę przejmuje Służba Bezpieczeństwa. Cała jego wrażliwość i ideały zostają poddane najwyższej próbie.Twórcą inspirowanego autentycznymi zdarzeniami utworu jest Adam Sikora – wielokrotnie nagradzany autor zdjęć do takich produkcji jak:orazi reżyser filmówczy