Nowy "Spider-Man" w 2026 roku, choć nie ma scenariusza i reżysera

Pierwotny plan zakładał, by prace nadruszyły już we wrześniu. Aktualnie jednak nic nie wskazuje na to, by było to możliwe. Jak podaje portal World of Reel, studio. Nie udało się również zakończyć procesu wyboru reżysera.Kolejnym problemem, przed którym stoi Sony, jest sława gwiazd widowiska. Szczególnie zapracowana jest, która jesienią ma wejść na plan filmu z Robertem Pattinsonem , a na 2025 rok szykują się jej: nowy sezon " Euforii " i "Diuna: Mesjasz". Jeśli wszystkie te projekty rzeczywiście będą realizowane zgodnie z harmonogramem, to Zendaya mogłaby wrócić dodopiero w 2026 roku.Oczywiście nie można wykluczyć, że grana przez Zendayę postać będzie miała mniej czasu ekranowego i uda się aktorkę wyrwać na kilka dni z innego planu. Jest to o tyle prawdopodobne, że Richtman wciąż upiera się przy swoich wcześniejszych rewelacjach, żePosłuchaj podcastu o filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu"Aktualnie ostatnim aktorskim filmem o Spider-Manie pozostajez 2021 roku. Od tamtej pory Sony wprowadzało jedynie komiksowe spin-offy, z których niemal wszystkie zostały źle przyjęte przez fanów.tożsamość Spider-Mana zostaje ujawniona. Nie może już spełniać swoich superbohaterskich obowiązków i jednocześnie prowadzić normalnego życia. Dodatkowo naraża na niebezpieczeństwo tych, na których mu najbardziej zależy. Spidey prosi doktora Strange’a o pomoc. Zaklęcie Strange’a robi wyrwę w ich świecie, przez którą dostają się najpotężniejsi złoczyńcy, którzy kiedykolwiek walczyli ze Spider-Manem w każdym uniwersum. Peter musi podjąć najważniejsze wyzwanie, które na zawsze zmieni nie tylko jego przyszłość, ale również przyszłość multiwersum.