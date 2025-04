Nowy "Spider-Man" z oficjalnym tytułem

Nowy dzień nadchodzi. Znamy tytuł "Spider-Mana 4"

pojawił się w klipie wideo przygotowanym specjalnie na CinemaCon. Ujawnił w nim, że nowe widowisko będzie nosić tytułSzczegóły fabuły nie są na razie znane. Sam Tom Holland zapowiada, że film będzie nowym otwarciem serii.Sam tytuł odnosi się do komiksowej mini-serii z 2008 roku pokazującej konsekwencje wydarzenia, które spowodowało, że wszyscy zapomnieli, kim jest Spider-Man . Film jednak zbyt blisko nie będzie się trzymał oryginału choćby z tego powodu, że w komiksach wydarzenie to zakończyło małżeństwo Petera Parkera Widowisko wyreżyseruje, który pracował już z Marvelem przy filmie " Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni ". Za scenariusz odpowiadają twórcy fabuły " Spider-Mana: Bez drogi do domu Amerykańska premiera filmuzostała wyznaczona na 31 lipca 2026 roku.