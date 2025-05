Kadr z filmu "Venom 3: Ostatni taniec"

Dlaczego Venom nie spotkał Spider-Mana? Tom Hardy tłumaczy

W rozmowie z magazynem Esquire Tom Hardy przyznał, że uwielbiał grać Eddiego Brocka w " Venomie ". I choć bardzo chciał, by w projekcie pojawił się Spider-Man oraz inni superbohaterowie, dzielone między dwa studia prawa do poszczególnych postaci skutecznie uniemożliwiły ich spotkanie.– powiedział.Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie " Spider-Man: Bez drogi do domu ": Venom 3: Ostatni taniec " trafił na ekrany w październiku ubiegłego roku. Tomowi Hardy'emu towarzyszyli m.in. Chiwetel Ejiofor Rhys Ifans . Przypominamy zwiastun:Eddie i Venom są zmuszeni do ucieczki przed przeciwnikami z różnych światów. Eddiego ściga FBI, aby go przesłuchać w sprawie zagadkowej śmierci policjanta i innych niewytłumaczalnych wydarzeń, które miały miejsce w katedrze w San Francisco. A Venom to klucz do wolności strasznego Knulla, który przy pomocy swoich wysłanników przeszukuje miliony planet, by ten klucz znaleźć. Duet będzie zmuszony do podjęcia druzgocącej decyzji.