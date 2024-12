Nicolas Cage, Sacha Baron Cohen w widowisku Spider-Man 4"?

Plotka: Ghost Rider i Mephisto spotkają Spider-Mana

Zwiastun filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu"

Daniel Richtman dzieli się ze swoimi użytkownikami informacją o tym, że wma podobno pojawić się sam. Aktor miałby powrócić do roli, choć w MCU już kto inny grał tego bohatera.O możliwości dołączenia Cage'a do MCU mówi się od dawna. Ryan Reynolds w jednym z wywiadów przyznał, że początkowo w " Deadpool & Wolverine Cage miał pojawić się jako Ghost Rider . Ostatecznie jednak aktor odmówił.Czy teraz zmieni zdanie?Z kolei Jeff Sneider twierdzi, że do obsady widowiskama dołączyć. Miałby się wcielić w jednego z komiksowych przeciwników Człowieka- Pająka znanego jako Mephisto.O tym, że Cohen może zagrać Mephisto, mówi się w sieci od lat. Wcześniej jednak wskazywano jednak nie film kinowy, a serial " Ironheart ".W sieci można znaleźć również informacje o tym, że netfliksowy (a teraz także disnejowski) Daredevil także ma się wpojawić.Za to Zendaya prawdopodobnie wpadnie na plan tylko po to, by zagrać epizod. Wszystko przez fakt, że ma już zapchany kalendarz na przyszły rok innymi projektami. Najważniejszymi z nich są serial " Euforia " oraz widowisko " Mesjasz Diuny ".Na chwilę obecną są to jednak wszystko wyłącznie spekulacje. Pewne jest na razie to, że za kamerą widowiska stanie