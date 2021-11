Polska wersja językowa ARTE.tv świętuje swoje 5-lecie!

"Koronawirus: dziennik z kwarantanny w Pekinie"

kadr z filmu "Autor Solaris"

W październiku 2016 roku bezpłatny serwis VOD https://www.arte.tv/pl/ uruchomił dla polskich użytkowników platformę z polskimi napisami, współfinansowaną przez Komisję Europejską. ARTE.tv prezentuje szeroką gamę filmów dokumentalnych, reportaży, seriali i filmów fabularnych, programów informacyjnych oraz koncertów, a od początku swojej działalności ponad 5 000 programów i koncertów zostało udostępnionych online dla stale rosnącej, polskiej publiczności. ARTE.tv to bezpłatny, kulturalny serwis VOD, współfinansowany przez Unię Europejską i utworzony z inicjatywy ARTE – publicznego, niekomercyjnego, francusko-niemieckiego, kulturalnego kanału telewizyjnego. Platforma kulturalna ARTE.tv ma na celu dotarcie do szerokiej europejskiej publiczności, udostępniając widzom programy wysokiej jakości w ich językach ojczystych. Programy ARTE są dostępne bezpłatnie na www.arte.tv/pl, na urządzeniach mobilnych i telewizorach Smart TV w językach: francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, polskim i włoskim, dzięki czemu docierają do 70% Europejczyków i Europejek w ich językach ojczystych.Bezpłatna oferta cyfrowa ARTE.tv obejmuje wybór programów kanału ARTE: europejskie filmy fabularne, docenione przez krytyków filmy dokumentalne, reportaże śledcze oraz programy poświęcone aktualnym problemom społecznym, polityce, historii, podróżom, nauce, kulturze, popkulturze i sztuce. W ofercie znajdują się również nagrania na żywo najróżniejszych występów scenicznych oraz koncertów wszystkich gatunków muzycznych.Od momentu uruchomienia polskiej wersji językowej w październiku 2016 roku liczba wyświetleń wideo w języku polskim wzrosła ponad dziesięciokrotnie! Największym hitem ostatnich lat był reportaż o koronawirusie w Chinach " Koronawirus: dziennik z kwarantanny w Pekinie " oraz film dokumentalny o tematyce ekologicznej " Człowiek przejadł ziemię ". Spore emocje wzbudził także feministyczny serial animowany " Niezależne! ", kwestionujący stereotypy dotyczące kobiecej seksualności i praktyk seksualnych.Do końca bieżącego roku polska publiczność będzie miała możliwość obejrzeć za darmo następujące hity: Autor Solaris " o życiu i twórczości Stanisława Lema oraz " Nueva York " o Nowym Jorku lat 60., gdzie w Harlemie Wschodnim, zwanym też Hiszpańskim, Młodzi Lordowie – Latynoskie Czarne Pantery – marzyli o zmianach i rewolucji kulturalnej. ARTE.tv stale rozwija swoją ofertę dla polskiej publiczności. W 2017 roku ruszył Festiwal ArteKino: bezpłatny festiwal filmów fabularnych online, promujący młodych europejskich reżyserów. W 2018 roku ARTE.tv uruchomiło cyfrowy sezon operowy ARTE Opera , w ramach którego są prezentowane wybitne produkcje najlepszych teatrów operowych w Europie – na żywo i na życzenie. W 2019 roku ARTE stworzyło 24H Europe: 24-godzinny program, pokazujący dzień z życia 60 młodych Europejczyków i Europejek z 26 europejskich krajów, w tym 4 z Polski. W 2020 roku, kiedy rozpoczęła się pandemia, ARTE przedstawiło serię koncertów europejskiej muzyki klasycznej transmitowanych na żywo, a także setów DJ-skich wykonywanych na żywo z pustych berlińskich klubów. Od stycznia 2021 roku, odpowiadając na duży popyt publiczności, polską ofertę ARTE.tv wzbogaca jeden film fabularny miesięcznie, a w grudniu bieżącego roku dostępnych będzie 9 europejskich filmów fabularnych w ramach Festiwalu ArteKino. W 2022 roku ARTE.tv planuje dalej rozwijać swoją kulturalną markę poprzez nowe programy, nowe partnerstwa i nowy, polski kanał na YouTube.