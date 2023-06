Porywający hiszpański serial "Rapt". Polska premiera 31 maja w serwisie FilmBox+

W mieście dotkniętym plagą porwań bezpieczeństwo to tylko iluzja



Pierwszy raz w Polsce - „Rapt”

Bárbara Vázquez ( Maggie Civantos ), błyskotliwa psycholożka kryminalna, rezygnuje z pracy w policji i dołącza do Zentral Risk, firmy ubezpieczeniowej, której flagowym produktem jest polisa gwarantująca ochronę przed porwaniem. Misją nowego pracodawcy Bárbary jest minimalizowanie ryzyka związanego z szybkimi porwaniami, zwanymi raptami, przy użyciu przeszkolonego zespołu specjalistów i najnowszej technologii. Ekspertka do spraw kryminalistyki, która w przeszłości sama padła ofiarą porwania, nareszcie może zacząć wykorzystywać swoje doświadczenie i wiedzę, aby zapobiegać tego typu przestępstwom. Sprawy komplikują się, gdy spirala porwań wokół osób związanych z Zentral Risk narasta, a Vázquez zaczyna podejrzewać, że jej firma nie jest tym, z czym pozoru może się wydawać. Rapt " podejmuje niezwykle aktualny temat szybkich porwań (ang.), które stały się popularnym sposobem na przeprowadzenie uprowadzeń na całym świecie, szczególnie w krajach Ameryki Łacińskiej i Azji. Ten rodzaj przestępstwa wyróżnia się tym, że sprawcy zwykle nie planują swoich działań z wyprzedzeniem, lecz działają spontanicznie. Celem jest zwykle szybka wypłata okupu przez rodzinę ofiary lub samą ofiarę. Porwania ekspresowe są krótsze i mniej brutalne niż tradycyjne, ale nadal stanowią poważne zagrożenie dla ofiar. Szybkie porwania często mają miejsce w okolicach lotnisk, dworców autobusowych, parkingów i innych miejsc o dużym natężeniu ruchu. Za najczęstsze miejsce, w okolicy którego dochodzi do zagrożenia uprowadzeniem, eksperci wskazują bankomaty. Pierwsze minuty od uprowadzenia są kluczowe zarówno dla śledztwa, jak i bezpieczeństwa osoby uprowadzonej. Właśnie dlatego użycie najnowszej technologii jest kluczem do szybkiego rozwiązania tego typu spraw.Pierwszy sezon hiszpańskiego serialu " Rapt " (oryg. "Express") liczy 8 odcinków. Autorem pomysłu na serię jest Iván Escobar , za reżyserię odpowiadają Gabe Ibáñez Iñaki Peñafiel . Światowa premiera serialu odbyła się w 2022 roku. Grupa Kino Polska, właściciel serwisu FilmBox+, ma wyłączne prawa do emisji tej produkcji zarówno w SVOD, jak i telewizji linearnej i zaprezentuje serial po raz pierwszy w Polsce.FilmBox+ to serwis subskrypcyjny ze stale rozwijaną biblioteką świetnych seriali, filmów, programów dokumentalnych i innych treści tematycznych, a także ofertą 16 kanałów telewizyjnych Grupy Kino Polska i SPI International dostępnych w streamingu na żywo. FilmBox+ udostępnia premierowo oryginalne polskie produkcje Grupy Kino Polska, takie jak niezwykły show randkowy Magia nagości. Polska czy serial To nie ze mną, a także wiele innych tytułów. Serwis FilmBox+ to prawdziwe bogactwo treści: filmy i seriale z udziałem największych gwiazd światowego kina, hity kasowe, tytuły znane i lubiane zarówno nowe, jak i te sprzed lat, perełki kina artystycznego i produkcje nagradzane na festiwalach filmowych oraz duży wybór najlepszych wysokobudżetowych seriali tureckich znanych z kanału Dizi. Z serwisu FilmBox+ można korzystać przez stronę www.filmbox.com , Android TV i inne smart TV, a także aplikacje mobilne Android i iOS na wielu różnych urządzeniach mobilnych.