Dramat z Dustinem Hoffmanem zmierza do Cannes

O czym opowiada film?

Skąd znamy Dustina Hoffmana?

Elise, odnosząca sukcesy powieściopisarka, robi to samo co wielu autorów, czyli zamienia ludzi ze swojego otoczenia w postaci z książek. Gdy granica między fikcją a rzeczywistością zaczyna się zacierać, bohaterka pogrąża się w sekretach, kłamstwach i zdradach. Projekt zapowiadany jest jako opowieść o tym, do czego może posunąć się pisarz, aby ukończyć swoje dzieło."The Revisionist" to zabawny, wzruszający i niezwykle wciągający film, który trzyma w napięciu na każdym kroku – obiecuje CEO Palisades Park Pictures, Tamara Birkemoe Dustin Hoffman to legenda wielkiego ekranu. Popularność i uznanie krytyków przyniosła mu rola w kultowym filmie " Absolwent ". W kolejnych latach wystąpił w takich głośnych produkcjach jak " Tootsie ", " Nocny kowboj ", " Motylek ", " Hook " i " Wszyscy ludzie prezydenta ". Za role w filmach " Rain Man " i " Sprawa Kramerów " otrzymał Oscary. Ostatnio mogliśmy go oglądać w " Megalopolis