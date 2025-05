"Fantastyczna 4": Zaraz premiera a tu... dokrętki?

"Fantastyczną 4" czekają dokrętki?

Co wiemy o filmie "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"?

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" – zwiastun

Choć dokrętki są naturalną procedurą przy okazji wielkich superbohaterskich widowisk i wcale nie muszą świadczyć o problemach filmu, fanów na całym świecie zastanawia czas, w którym zdecydowano się je zorganizować. Do premiery " Fantastycznej 4 zostały raptem dwa miesiące – na tym etapie film powinien potrzebować jedynie ostatnich szlifów.Tymczasem okazuje się, że rozpoczęte właśnie w Los Angeles dokrętki nie będą najpewniej dotyczyć jedynie kwestii kosmetycznych. Dziennikarze wnioskują to z obecności na planie kluczowych dla filmu aktorów, między innymi Julii Garner wcielającej się w postać Silver Surfera. Zdjęcia potwierdzające jej udział w dokrętkach zamieszczamy poniżej:Potrzeba nakręcenia nowego materiału na pewno nie opóźni premiery filmu – ta niezmiennie planowana jest na 25 lipca 2025 roku. Sam Disney nazywa z kolei dokrętki "standardową procedurą", do której dochodzi przy okazji produkcji większości widowisk sygnowanych ich logiem.Pierwsza Rodzina Marvela staje przed swoim najtrudniejszym wyzwaniem. Zmuszeni do balansowania między rolą bohaterów a siłą rodzinnych więzi, muszą obronić Ziemię przed wygłodniałym kosmicznym bogiem Galactusem i jego heroldem, Srebrnym Surferem.W obsadzie są: Pedro Pascal jako Mr Fantastic Vanessa Kirby jako Sue Storm Joseph Quinn jako Johnny Storm Ebon Moss-Bachrach jako Ben Grimm Reżyser widowiska Matt Shakman już pracował w uniwersum Marvela , tworząc serial " WandaVision ".Tytułma symboliczne znaczenie. Nie odnosi się bowiem wyłącznie do fabuły, która będzie historią typurozgrywającą się w latach 60. To również nawiązanie do przejęcia przez Disneya 20th Century Fox. Mutanci, w tym członkowie Fantastycznej Czwórki, byli do tej pory częścią komiksowego uniwersum Foxa. Teraz stawiają pierwsze kroki w MCU.