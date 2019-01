Potwór Frankensteina powróci w spin-offie "Domu grozy"

Trwa proces obsadzania ról w serialu. Portal That Hashtag Show donosi jednak, że spin-offieznajdzie się miejsce dla znajomej twarzy. To Rory Kinnear , który ponownie wcieli się w postać Johna Clare'a, czyli potwora Frankensteina.Nowym nabytkiem ma być za to Nathan Lane , który prowadzi rozmowy w sprawie zagrania jednej z głównych ról, Charltona Townsenda. Będzie on bezwzględnym radnych, przewodniczącym komisji do spraw transportu, który znajdzie się w samym środku konfliktu na tle rasowym wstrząsającym miastem.rozgrywać się będzie w Los Angeles 1938 roku i ma się inspirować kulturą meksykańską. Oś fabuły stanowić będzie konflikt między wyznawcami Santa Muerte i poplecznikami Szatana.