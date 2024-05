Tom Bombadil. Znacie? To poznajcie. Oto nowy bohater "Pierścieni Władzy"

Zdjęcia z 2. sezonu widowiska "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"













Dobrze, że Bombadil się nie starzeje, bo na wystąpienie w świecie "Władcy pierścieni" musiał długo czekać. Nikt wcześniej nie umieścił go w swojej ekranizacji.Tom Bombadil to jedna z barwniejszych postaci wymyślonych przez Tolkiena. Pisarza zainspirowała podobno do jego stworzenia zabawka syna.Wyobraźnia Tolkiena obdarzyła go ekscentrycznymi cechami – Bombadil charakteryzuje się zamiłowaniem do nonsensownych piosenek, mieszka w lesie, nosi jaskrawe ubrania i jest najstarszym mieszkańcem Śródziemia. A co więcej – w ogóle się nie starzeje! Chociaż nie wiadomo, do jakiej rasy należy, a jego pochodzenie jest nieznane, w książkach Tolkiena pomaga ratować hobbitów przed niebezpieczeństwem.Sam Tokien określił go takimi słowami: "Reprezentuje coś, co uważam za ważne, chociaż nie chciałbym dokładnie tego analizować. Nie zostawiłbym go jednak w książce, gdyby nie miał jakiejś funkcji".W serialu zagra go Rory Kinnear W 2. sezonie " Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy " powraca Sauron . Wypędzony przez Galadrielę , bez armii i sojuszników, wschodzący Mroczny Władca musi polegać na swojej przebiegłości, aby odbudować swoją siłę i móc nadzorować tworzenie kolejnych Pierścieni Władzy, które umożliwią mu zniewolenie wszystkich ludów Śródziemia.W nowym sezonie nawet niewinne postacie z sezonu 1. pogrążają się w narastającej ciemności, która rzuca wyzwanie w znalezieniu swojego miejsce w świecie, który coraz bardziej jest na krawędzi katastrofy. Gdy przyjaźnie są wystawiane na próbę, a królestwa zaczynają się rozpadać, elfy i krasnoludy, orkowie i ludzie, czarodzieje i Harfootowie... łączą siły i dzielnie walczą, aby zachować to, co dla nich najważniejsze... siebie nawzajem.