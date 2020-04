Powiększa się obsada prequela "Łotra 1"

'Do obsady serialowego prequeladołączyły Genevieve OReilly ) i Denise Gough ). Pierwsza wcieli się ponownie w przywódczynię gwiezdnej rebelii, Mon Mothmę. Rola drugiej aktorki trzymana jest na razie w tajemnicy.Stanowisko showrunnera serialu piastuje dwukrotnie nominowany do Oscara Tony Gilroy . Wcześniej pracował on przy. De facto przejął projekt od Garetha Edwardsa na polecenie Kathleen Kennedy , której nie podobała się dotychczasowa wersja. Gilroy poprawił scenariusz, był reżyserem dokrętek oraz kierował postprodukcją widowiska.Prequelto kolejny poaktorski serial rozgrywający się w uniwersumFilm opowiadał historię grupy rebeliantów, którzy podejmują się misji niemożliwej. Próbują wykraść plany budowy Gwiazdy Śmierci, najpotężniejszej broni Imperium. Ten kluczowy dla całego uniwersum Gwiezdnych wojen moment rozpoczyna serię zdarzeń, w których zwykli ludzie dokonują niezwykłych czynów i stają się bohaterami.Gwiazdą serialu jest Diego Luna , który zagrał Cassiana w. W obsadzie jest też Alan Tudyk , który powraca jako android K-2SO.Premierę zaplanowano na przyszły rok.