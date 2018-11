Diego Luna w serialowym prequelu "Łotra 1"

W przyszłym roku mają rozpocząć się zdjęcia do serialu będącego prequelem widowiska. Główną rolę zagra Diego Luna , który ponownie wcieli się w szpiega rebelii Cassiana Andora.Show powstanie na potrzeby serwisu streamingowego Disneya. Platforma ma zostać uruchomiona w przyszłym roku. Szefostwo wytwórni obiecało, że w kwietniu ujawni szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania wirtualnej wypożyczalni.Prequelto kolejny aktorski serial rozgrywający się w uniwersumPrzypomnijmy, że aktualnie trwają zdjęcia do, którego realizację nadzoruje Jon Favreau to historia grupy rebeliantów, którzy podejmują się misji niemożliwej. Próbują wykraść plany budowy Gwiazdy Śmierci, najpotężniejszej broni Imperium. Ten kluczowy dla całego uniwersum Gwiezdnych wojen moment rozpoczyna serię zdarzeń, w których zwykli ludzie dokonują niezwykłych czynów i stają się bohaterami.Lunę już wkrótce zobaczymy w serialu Netfliksa