Poznajecie? To Helen Mirren jako Żelazna Dama Izraela

"Golda": o czym opowiada film?

Helen Mirren i kobiety, które kształtowały świat





W Londynie trwają prace na planie filmu biograficznego pod tytułem " Golda ". Jego gwiazdą jest Helen Mirren i w sieci właśnie pojawiło się jej pierwsze oficjalne zdjęcie w tytułowej roli.Film " Golda " będzie historią najważniejszej kobiety we współczesnej historii Izraela, Goldy Meir. Urodziła się w carskiej Rosji, w Kijowie. Jako dziecko wraz z rodziną wyemigrowała do Ameryki. Dość wcześniej związała się z ruchem syjonistycznym i w 1921 roku przeniosła się do kibucu Merchawja w Palestynie. W 1924 wraz z mężem przeprowadziła się do Jerozolimy, gdzie rozpoczęła działalność polityczną. Z czasem stała się jedną z czołowych osób Histadrutu, związku zawodowego pracowników żydowskich. Była sygnatariuszem Deklaracji Niepodległości Izraela 14 maja 1948 roku. W niepodległym Izraelu pełniła funkcje ministra pracy, potem ministra spraw zagranicznych. W końcu, w 1969 roku, po nagłej śmierci Lewiego Eszkola została wybrana premierem Izraela. Funkcję tę pełniła do kwietnia 1974 roku.Akcja " Goldy " skupi się na wydarzeniach z 1973 roku, czyli tak zwanej wojnie Jom Kipur. Połączone siły Egiptu i Syrii najechały wówczas półwysep Synaj i Wzgórza Golan z zamiarem odzyskania tych terenów, utraconych podczas wojny sześciodniowej z 1967 roku.Autorem scenariusza jest Nicholas Martin (" Boska Florence "). Za kamerą stanie zaś Guy Nattiv (laureat Oscara za krótkometrażowy film " Skóra ").A tak prezentuje się Helen Mirren jako Golda Meir: Helen Mirren jest urodzoną w Londynie aktorką. Ma niezwykle bogatą filmografię wcielając się w najprzeróżniejsze postacie w niemal wszystkich gatunkach filmowych. Golda Meir nie jest pierwszą historyczną osobą, którą zagrała. Była królową brytyjską Elżbietą II w filmie " Królowa ", królową angielską Elżbietą I w serialu " Elżbieta I ", małżonką angielskiego króla Jerzego III w filmie " Szaleństwo króla Jerzego ", żoną rosyjskiego hrabiego Lwa Tołstoja w filmie " Ostatnia stacja ". Niedawno wcieliła się zaś w carycę Katarzynę Wielką w serialu " Katarzyna Wielka ". Jego zwiastun znajdziecie poniżej: