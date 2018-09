Premiera nowego serialu "Rezydenci" na kanale FOX

Wszyscy fani kultowej produkcji, którą można oglądać na kanale, będą bardzo zadowoleni z nowej propozycji stacji.Jużodbędzie się premiera serialu, którego tematyka będzie skupiać się wokół życia i pracy doświadczonych lekarzy oraz młodych rezydentów, którzy dopiero co uczą się swojego fachu.Akcja chwalonego przez krytyków i docenionego przez międzynarodową widowniędzieje się w szpitalu Chastain Park Memorial Hospital w Atlancie. Na początku historii poznajemy młodego lekarza Devona Pravesha ( Manish Dayal ), który dopiero co rozpoczyna staż. Jego zwierzchnikiem zostaje dr Conrad Hawkins ( Matt Czuchry ) – genialny, ale i buntowniczy rezydent trzeciego roku. Już w pierwszym odcinku idealistycznie nastawiony do zawodu Pravesh zderza się z trudnymi realiami medycznego świata. Jak wygląda życie i praca początkujących lekarzy? Tego dowiemy się już niedługo!