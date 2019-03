BIULETYN: "Dogman" faworytem nagród David di Donatello

Ogłoszono nominacje do nagród David di Donatello . Wielkim faworytem jest, który ma 15 szans na statuetki. [za: Variety]Zmiany czekają drugi sezon. Serial będzie miał nowych prowadzących, małżeństwo Liz Kruger Craig Shapiro . [za: Deadline] David Bruckner został wybrany na stanowisko filmu SF. Szczegóły fabuły nie są znane. Ma to być opowieść w duchu "Mgły" o tajemniczym wydarzeniu, które zmienia losy świata widziane oczami jedynej rodziny. [za: Deadline]FOX zamawia kolejne sezony seriali. [za: The Hollywood Reporter] Michaela Watkins dołączyli do obsady komediowego serialu CBS. Jest to historia wdowca, który próbuje wrócić do normalności po najgorszym roku swojego życia. Odkrywa jednak, że nie jest gotowy samodzielnie wychowywać dwie córki ani też znów umawiać się na randki. [za: Deadlilne] Tommy Dewey będzie jedną z gwiazd serialu komediowego stacji NBC. Zagra aroganckiego dziennikarza z wielkiego miasta, który zostaje zatrudniony w lokalnej gazecie w niewielkiej mieścinie. Jego pęd do odkrywania skandali i przekrętów zburzy idyllę głównej bohaterki, redaktorki gazety, która uwielbia niezobowiązujące teksty o tym, jak to szczęśliwie żyje się w miasteczku. [za: Deadline] Guillaume Gallienne szykuje serial, który będzie ekranizacją opus magnum Marcela Prousta "W poszukiwaniu straconego czasu". Powieść jest zapisem wspomnień 40-letniego bohatera, Marcela. Wspomnienia te obejmują jego życie: od dzieciństwa do wieku dojrzałego, ale także życie postaci mu bliskich i znajomych. [za: Deadline]