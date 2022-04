Przyjazny duszek Kacper bohaterem serialu w stylu "Riverdale"

Duszek Kacper bohaterem nowego serialu



Serwis streamingowy Peacock przygotowuje serial fabularny, którego bohaterem będzie przyjazny duszek Kacper. Projekt ma być znacznie mroczniejszy od dotychczasowych produkcji o przygodach sympatycznego upiora - punktem odniesienia dla twórców jest ekranizacja komiksu " Riverdale ".Nowy "Kacper" zapowiadany jest jako historia inicjacyjna o tym, co to znaczy być żywym. Po tym, jak do małego miasteczka Eternal Falls przybywa nowa rodzina, na jaw zaczynają wychodzić mroczne sekrety sprzed ponad 100 lat.Scenarzystką oraz producentką wykonawczą serialu będzie Kai Yu Wu znana najlepiej z produkcji Netfliksa " The Ghost Bride ". Autorka przygotowuje aktualnie dla Disney+ serial "American Born Chinese". W jej portfolio znajdziemy również m.in. " Hannibala " i " Flash ".Przyjazny duszek Kacper zadebiutował na ekranie w 1945 roku jako bohater serii kreskówek realizowanych przez Famous Studios. W 1959 roku prawa do postaci trafiły w ręce komiksowego wydawnictwa Harvey. Od tamtej pory powstało pięć seriali animowanego o przygodach Kacpra. Olbrzymią popularnością cieszył się również film kinowy " Kacper " z 1995 roku z Christiną Ricci Billem Pullmanem w rolach głównych. Obraz zarobił blisko 300 milionów dolarów na całym świecie.Fabuła filmu prezentuje się następująco: pośredniczka w handlu nieruchomościami Carrigan Crittenden ( Cathy Moriarty ) odkrywa, że w starej ruderze, którą odziedziczyła po ojcu ukryty jest skarb. Nie mogąc sobie poradzić ze złośliwymi duchami, które bronią do niego dostępu, Carrigan wynajmuje dom doktorowi Harveyowi ( Bill Pullman ), pogromcy duchów. Harvey zamieszkuje w nim razem z córką Kat ( Christina Ricci ) i zobowiązuje się oczyścić ruderę. Ulega on jednak namowom córki i próbom małego duszka Caspra, który pomaga im wygnać chciwą właścicielkę.