Psi festiwal w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Część filmowa

Część edukacyjno-warsztatowa

Wystawcy

Pod koniec czerwca śpiewał "Mówiłem nie chcę psa...", a dziś zaprasza na prawdziwe pieskie wydarzenie, czyli Miłe PSOtkanie. Patrick The Pan łączy siły z kinem w Zamku Ujazdowskim oraz Fundacją Rasowy Kundel, aby 12 września oddać mały hołd naszym czworonożnym przyjaciołom. Jedną z najciekawszych atrakcji wydarzenia będą projekcje filmów, w których pierwszoplanowe role odgrywają właśnie psi i zwierzęcy aktorzy – co więcej, do kina można udać się ze swoim futrzastym towarzyszem. Na miejscu czekać będą również wystawcy ze swoimi psimi gadżetami, karmami i zbiórkami na szczytne cele. Prowadzone będą także wykłady oraz warsztaty behawiorystów. Wisienką na torcie będzie krótki akustyczny występ Patricka The Pana.Miłe PSOtkanie odbędzie się w niedzielę 12 września na przestrzeni przed Zamkiem Ujazdowskim, Jazdów 2, 00-467 Warszawa i potrwa od 10:00 do 18:00.Pies najlepszym przyjacielem człowieka – ale czy człowiek jest najlepszym przyjacielem psa? Zapraszamy na pokazy filmów przyjmujących psią, zwierzęcą perspektywę. Marona – psia opowieść " to animacja w reżyserii Anci Damian dla widzów w każdym wieku. Pokaz o 11:00.Zwycięzca canneńskiej Un Certain Regard z 2014 roku " Biały bóg " w reżyserii Kornela Mundruczo , to także pierwszy film, którego czworonożna gwiazda – pies Body – została zaproszona na scenę wraz z ludzkimi gwiazdami filmu, a następnie wyróżniona Złotą Psialmą (Palm Dog). Pokaz o 13:00.Wzruszający wideoesej Laurie Anderson Serce psa " to epitafium artystki dla Lolibelle, poruszający istotny dla współczesnego kina temat nie-ludzkiej podmiotowości. Pokaz o 16:00.Od psiej podmiotowości przejdziemy do zastanowienia nad podmiotowością innych nie-ludzkich istot – krów, świń, kur – podczas pokazu przedpremierowego filmu dokumentalnego " Gunda " w reżyserii Viktora Kossakovskiego . Pokaz o 18:00.Na zakończenie dnia obejrzymy wyjątkowy western " Pierwsza krowa " w reżyserii Kelly Reichardt z krową Eve w tytułowej roli. Pokaz o 20:00.Na każdy seans można przyjść ze swoim pieskim towarzyszem. Cały dochód z biletów przekazany będzie na rzecz Fundacji Rasowy Kundel.Podczas wydarzenia odbędzie się wykład prowadzony przez Fundację Rasowy Kundel pt. "Chcę psa! I co dalej?" – o tym, jak przygotować się do adopcji, o wyborze między adopcją i kupnem psa, a także o pierwszych tygodniach z nowo przygarniętym kundelkiem.Fundacja Rasowy Kundel od 6 lat ratuje zwierzęta w potrzebie, porzucone, cierpiące, skrzywdzone. Podczas wieloletniego pomagania zobaczyliśmy ogromną i niekończącą się skalę bezdomności. W związku z tym postanowiliśmy skupić się na działaniach profilaktycznych czyli na organizacji oraz wspieraniu akcji kastracji* w całej Polsce. Chcemy umożliwić przeprowadzenie jak największej ilości zabiegów, których wykonanie pozwoli ograniczyć nadpopulację psów i kotów a w efekcie końcowym wyeliminować problem bezdomności zwierząt w Polsce.Będziemy mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez szkołę Wymarzony Pies. Od prowadzących: "Aktywność fizyczna i umysłowa mają ogromną wartość w życiu naszych psiaków i mogą przekładać się na ich codzienne zachowanie. Wspólny trening z psem to fantastyczny sposób na spędzenie czasu! I właśnie dlatego coraz więcej psich opiekunów decyduje się na rozpoczęcie wspólnej pracy z psem, która nie tylko pozwala na zdobycie nowych umiejętności, ale okazuje się być świetną zabawą! W czasie otwartych warsztatów zaprezentujemy aktywności oraz psie sporty, które idealnie sprawdzają się jako urozmaicenie codziennych spacerów. Uczestnicy poznają tajniki Rally-o, Noseworku, Fitpaws i Brainworku, a także dowiedzą się jak samodzielnie rozpocząć treningi ze swoim psem w domu!"Wymarzony pies to szkoła dla psów stworzona z myślą psich opiekunach, którzy chcą zyskać nowe umiejętności przydatne w codziennym życiu z psem, budować wzajemną relację opartą na zaufaniu i komunikacji oraz aktywnie spędzić czas ze swoim pupilem. Warsztaty poprowadzi Julia Skalska - psycholog zwierząt oraz trener psów w szkole Wymarzony pies.Podczas wydarzenia będziemy mogli kupić gadżety, karmy lub po prostu poznać bliżej działalność firm związanych z psami dzięki wystawcom takim jak: 4dogs, Chien-Chat Store, Hyena Store, Otwarte Klatki, PsiLód, PsiTwór, Psi Bufet, Susu, SznupliWięcej informacji o wydarzeniu na stronie:Wydarzenie na Facebooku: