Ralph Fiennes w prequelu "Kingsman"?

Studio 20th Century Fox przygotowuje nie tylko trzecią część serii, ale i prequel/spin-off, którego akcja ma rozgrywać się w czasach pierwszej wojny światowej. Roboczy tytuł filmu to podobno. Właśnie pojawiło się kilka nowych plotek dotyczących filmu.Od jakiegoś czasu wiadomo już, że bohaterem prequela ma być nastolatek imieniem Conrad, impulsywny i czarujący syn brytyjskiego księcia, który pcha się na wojenny front i otrzymuje propozycję dołączenia do organizacji Kingsman. Oczywiście towarzyszyć będzie mu starszy agent.Gazeta DailyMail doniosła właśnie, że wybrano już odtwórców głównych ról: będą to rzekomo Ralph Fiennes ) i Harris Dickinson ) - pierwszy w roli starego wygi, drugi jako Conrad.Możliwe, że obie postacie pojawią się już w części trzeciej, w retrospekcjach. Istnieje duża szansa, że zdjęcia do prequela ruszą bezpośrednio po zakończeniu prac nad "trójką".nie ma na razie zaplanowanej daty premiery, alema wejść do kin 8 listopada 2019.