Zombie będą ucztować! Co za obsada "28 lat później"

Faworyt do roli Bonda kontra zombie

Getty Images © Aldara Zarraoa



Aaron Taylor-Johnson (aktualnie faworyt do roli Bonda, za chwilę zobaczycie go w filmie "

(aktualnie faworyt do roli Bonda, za chwilę zobaczycie go w filmie " Kaskader ")

Getty Images © Theo Wargo



Getty Images © Lionel Hahn



"28 Years Later" początkiem trylogii

Zwiastun filmu "28 dni później"

Portal Deadline ujawnia trzy nazwiska osób, które zagrają w. Dwa z nich są nowością, jedno to potwierdzenie wcześniejszy doniesień Daniela Richtmana.Nowymi nabytkami są:Deadline potwierdził też udział jej:Szczegóły filmu są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że opracowali ją Danny Boyle Alex Garland . Ten pierwszy jest też reżyserem.Film ma być jednak początkiem zupełnie nowej historii. Boyle Garland będą nadzorować jej powstanie, ale drugą część nakręci Nia DaCosta . Prace nad nim rozpoczną się tuż po zakończeniu zdjęć do części pierwszej.trafiło do kin 2002 roku. Śmiertelnie niebezpieczny wirus wymyka się spod kontroli. Przenoszony poprzez krew powoduje u zainfekowanych morderczą agresję. W ciągu 28 dni kraj opanowuje epidemia, a nieliczni pozostali przy życiu za wszelką cenę starają się przerwać rozprzestrzenianie wirusa i ocalić przyszłość. Nie zdają sobie sprawy, że śmiertelny wirus nie jest jedynym grożącym im niebezpieczeństwem.