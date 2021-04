Ramy Youssef wystąpi w nowym filmie reżysera "Faworyty"

Zdobywca Złotego Globu Ramy Youssef (" Ramy ") prowadzi rozmowy w sprawie dołączenia do obsady "Poor Things". Za kamerą stanie Jorgos Lantimos (" Faworyta ").Film jest ekranizacją książki Alasdaira Graya pt. "Biedne istoty". Literacki pierwowzór jest wariacją na temat arcydzieła powieści gotyckiej - "Frankensteina". Akcja utworu rozgrywa się w XIX wieku w Glasgow. Główny bohater, doktor Archibald McCandless, w wyniku eksperymentu przywraca do życia młodą kobietę, która popełniła samobójstwo, aby uwolnić się od znęcającego się nad nią męża. Ożywiona pacjentka okazuje się nimfomanką z umysłem dziecka. Książka Graya określana jest jako "przezabawna alegoria polityczna i dająca do myślenia opowieść o konflikcie między pragnieniami mężczyzn a niezależnością kobiet".Kogo zagra Youssef , tego na razie nie wiadomo. Gwiazdą produkcji jest Emma Stone , która miała już okazję współpracować z greckim reżyserem przy okazji " Faworyty ". Rozmowy w sprawie występu w filmie prowadzi również Willem Dafoe