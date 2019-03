Reżyser "Dziwaka" nakręci slasher dla Netfliksa

Getty Images © Dia Dipasupil



) został reżyserem filmu. Scenariusz przygotował na podstawie powieści Stephanie Perkins Henry Gayden ).Film określany jest jako połączenie slasherów młodzieżowych modnych w latach 80. z opowieściami o dorastaniu Johna Hughesa . Główną bohaterką jest nastoletnia Makani Young, którą rodzice odesłali z Hawajów do Nebraski, do domu dziadków. Choć dziewczyna mieszka tu już rok, to wciąż nie do końca odnalazła się w nowym miejscu. Tymczasem w miasteczku zaczynają ginąć licealiści. Nikt nie wie, kto będzie kolejną ofiarą tajemniczego zabójcy. Jakby tego było mało, Makani ma problemy w związku ze szkolnym dziwakiem, który musi trzymać w tajemnicy.Projekt powstaje dla platformy Netflix. Zdjęcia powinny rozpocząć się jesienią.