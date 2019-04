Reżyser John Singleton nie żyje

Getty Images © Jason LaVeris



W poniedziałek w szpitalu zmarł reżyser John Singleton . Miał 51 lat. Singleton należy do grupy najważniejszych współczesnych twórców afroamerykańskich. Jego debiut –– stał się wydarzeniem sezonu, przynosząc mu dwie nominacje do Oscarów (za reżyserię i scenariusz oryginalny). Inne ważne filmy w jego dorobku to:. W ostatnich latach pracował przede wszystkim przy serialach. Jest współtwórcą, a zaotrzymał nominacje do Emmy i nagród Gildii Reżyserów Reżyser trafił do szpitala Cedars-Sinai 17 kwietnia, uskarżając się na problemy zdrowotne. To tam doznał udaru. Mimo natychmiastowej reakcji lekarzy i przeniesienia artysty na oddział intensywnej terapii, jego stan nie ulegał poprawie i pozostawał w śpiączce podłączony do aparatury podtrzymującej życie. W poniedziałek rodzina postanowiła odłączyć go od niej. Wkrótce potem zmarł, będąc otoczonym przez najbliższych.