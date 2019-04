Reżyser "Chłopaków z sąsiedztwa" w szpitalu

Getty Images © Jason LaVeris



Reżyser John Singleton przebywa w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Autordoznał udaru.Choć do zdarzenia doszło w środę, rodzina Singletona oficjalnie poinformowała o tym opinię publiczną dopiero w sobotę po tym, jak w sieci zaczęły się pojawiać różne doniesienia na temat stanu zdrowia reżysera. W komunikacie rodziny czytamy, że udaru Singleton doznał już w szpitalu, gdzie trafił wcześniej na inny zabieg. Singleton należy do grupy najważniejszych współczesnych twórców afroamerykańskich. Jego debiut -- stał się wydarzeniem sezonu przynosząc mu dwie nominacje do Oscarów (za reżyserię i scenariusz oryginalny). Inne ważne filmy w jego dorobku to:. W ostatnich latach pracował przede wszystkim przy serialach. Jest współtwórcą, a zaotrzymał nominacje do Emmy i nagród Gildii Reżyserów John Singleton w styczniu skończył 51 lat.