Twórcy m.in. "God of War" i "The Order 1886" zostają zamknięci

Zobacz zwiastun "The Order 1886"

Ready at Dawn zostało założone w 2003 roku przez byłych pracowników Naughty Dog oraz Blizzarda i wsławiło się tworzeniem gier na PSP (między innymi wspomniane " God of War: Chains of Olympus ", " God of War: Ghost of Sparta " oraz " Daxter "). Po średnio przyjętym " The Order: 1886 ", które choć graficznie było bardzo imponujące, to jednak sprawiało wrażenie technologicznego dema niż pełnoprawnej gry, studio zajęło się produkcją gier na VR, a w 2021 roku zostało wykupione przez Meta."J" napisał dyrektor projektowy Robert Duncan. "To nie pierwsze zwolnienia w Ready at Dawn, poprzednie miały miejsce w 2023 roku. Nie wiadomo, ilu dokładnie pracowników zostało zwolnionych tym razem.