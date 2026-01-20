Rekordowy grudzień w historii Steam

Choć wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują na rosnący kryzys branży PC ze względu na niedobór komponentów i priorytetowe traktowanie wielkich programów AI, platforma growa Steam zaliczyła fantastyczny okres świąteczny bijąc swój rekord wpływów ze sprzedaży gier.
Pecetowcy na potęgę kupowali gry w grudniu
Jak donosi Alinea Analytics, w grudniu padł nowy rekord wpływów ze sprzedaży gier na platformie Steam. Gracze wydali 1,6 mld dolarów
. Poprzedni rekord wynosił 1,4 mld dolarów i został ustanowiony w samym środku pandemii COVID-19 w grudniu 2020 roku. Najchętniej kupowanym tytułem w okresie świątecznym okazała się gra "ARC Raiders"
. Tylko w okresie 21 grudnia - 4 stycznia sprzedano 1,2 mln kopii (tylko 26 grudnia w tzw. "boxing day" sprzedano 250 tysięcy). "ARC Raiders
" na wszystkich platformach osiągnęło już łączną sprzedaż w wysokości 12 milionów egzemplarzy.
Drugim najchętniej kupowanym tytułem w grudniu był gra z 2018 roku (na PC debiutowała w grudniu 2019 roku) "Detroit: Become Human"
. Skąd po latach tak nagły wzrost zainteresowania tytułem? Otóż gra została w grudniu przeceniona z 40 dolarów na 4 dolary.
Numerem trzy na Steam pod względem sprzedanych kopii była gra "Peak"
.
Zwiastun gry "ARC Raiders"