Rekordowy grudzień w historii Steam
źródło: Getty Images
autor: SOPA Images
Choć wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują na rosnący kryzys branży PC ze względu na niedobór komponentów i priorytetowe traktowanie wielkich programów AI, platforma growa Steam zaliczyła fantastyczny okres świąteczny bijąc swój rekord wpływów ze sprzedaży gier.

Pecetowcy na potęgę kupowali gry w grudniu



Jak donosi Alinea Analytics, w grudniu padł nowy rekord wpływów ze sprzedaży gier na platformie Steam. Gracze wydali 1,6 mld dolarów. Poprzedni rekord wynosił 1,4 mld dolarów i został ustanowiony w samym środku pandemii COVID-19 w grudniu 2020 roku.


Najchętniej kupowanym tytułem w okresie świątecznym okazała się gra "ARC Raiders". Tylko w okresie 21 grudnia - 4 stycznia sprzedano 1,2 mln kopii (tylko 26 grudnia w tzw. "boxing day" sprzedano 250 tysięcy). "ARC Raiders" na wszystkich platformach osiągnęło już łączną sprzedaż w wysokości 12 milionów egzemplarzy.

Drugim najchętniej kupowanym tytułem w grudniu był gra z 2018 roku (na PC debiutowała w grudniu 2019 roku) "Detroit: Become Human". Skąd po latach tak nagły wzrost zainteresowania tytułem? Otóż gra została w grudniu przeceniona z 40 dolarów na 4 dolary.

Numerem trzy na Steam pod względem sprzedanych kopii była gra "Peak".

Zwiastun gry "ARC Raiders"




