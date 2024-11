Rewolucja w rytmie hip-hopowego bitu. Irlandzki kandydat do Oscara o prawdziwym zespole Kneecap od jutra w kinach

Zwiastun filmu "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja"

Kneecap weszli na scenę muzyczną w 2017 roku. Liam Óg Ó Hannaidh, Naoise Ó Cairealláin, Jj Ó Dochartaigh występują pod pseudonimami scenicznymi Mo Chara, Móglaí Bap i DJ Próvaí. Kneecap grają ze stereotypami i przezwyciężają je humorem. Stworzyli rapujące persony – handlujących narkotykami bandziorów z zachodniego Belfastu – przerysowane, archetypiczne wręcz postaci. Od początku ich celem było rapowanie w języku irlandzkim, który ówcześnie był w Irlandii językiem o mniejszej popularności niż... język polski. Kneecap – początkowo grający w małych klubach dla pojedynczych słuchaczy – konsekwentnie realizowali swoją misję łączenia języka angielskiego i irlandzkiego we współczesnym, hip-hipowym wydaniu. Killian Faith-Kelly, dziennikarz GQ, który przeprowadził wywiad z zespołem , określił Kneecap jako rasowych nerdów jeśli chodzi o ich zainteresowanie językiem.Przełom w karierze Kneecap zawdzięczają... cenzurze. Irlandzki nadawca radiowy RTÉ zbanował zespół ze względu na niecenzuralny język i antybrytyjskie hasła wymierzone w opresyjny system. Następstwem tej sytuacji było między innymi: wyrzucenie Kneecap z własnego koncertu w Dublinie oraz publicznie potępienie zespołu przez partię polityczną DUP. Kneecap do twarzy z kontrowersją, przy czym im bardziej "niepoprawna" jest to muzyka w opinii publicznej, tym bardziej zespół gromadzi wokół siebie rzesze fanów nie tylko niepokornego hip-hopu, ale i swobodnego wyrażania się w języku irlandzkim. Pierwszy singiel "C.E.A.R.T.A." oraz debiutancki krążek "3CAG" (2018) pokazały, że łączenie języków z satyrą i absurdem wychodzi tym chłopakom doskonale. A do tego ich charyzma i energia sceniczna były uzależniające i udzielały się podekscytowanej publiczności. –Mniej więcej w tym czasie, w 2019 roku, grupę odkrywa Rich Peppiatt – reżyser, który ma już na koncie debiut w postaci filmu " One Rogue Reporter " (2014). Głosy o antysystemowym, kontrowersyjnym zespole dotarły również do Anglii. Peppiatt – Anglik – wybrał się do Belfastu, aby zobaczyć na własne oczy "ten zespół, o którym wszyscy mówili". –– wspomina to pierwsze spotkanie Peppiatt Pomysł na film o Kneecap pojawił się bardzo szybko. Peppiatt wspomina, że umówienie się z zespołem na drinka zajęło wiele miesięcy i początkowo nie zapowiadało sukcesu. Ostatecznie do spotkania doszło i trwało ono do nieprzyzwoitych godzin porannych kolejnego dnia. –– kontynuuje reżyser. Żartuje również, że szansa na szybką realizację jego śmiałego pomysłu była ostatecznym argumentem za tym, by sam w krótkim czasie nauczył się irlandzkiego.Dwie kwestie były dla Peppiatta bezdyskusyjne: większość dialogów w filmie ma wybrzmieć w gaelickim, a główne role muszą zostać odegrane przez samych zainteresowanych: Liama, Naoise i JJ’a. –– wspomina reżyser. Sprawę ułatwiło na pewno to, że Peppiatt wyreżyserował teledysk Kneecap do utworu "Guilty Conscience", co okazało się być wprawką przed przystąpieniem do realizacji filmu " Kneecap. Hip-hopowa rewolucja " w 2023 roku. Chłopakom towarzyszy Michael Fassbender wcielający się w rolę Arlo – wywrotowego antysystemowca i niedoskonałego ojca.Gdzie ten film się nie pojawi, tam robi niemałe zamieszanie. " Kneecap. Hip-hopowa rewolucja " zdobył Nagrodę Publiczności na festiwalu Sundance, zelektryzował widownię Karlovych Warów i Tribeki, a w Polsce stał się jednym z przebojów tegorocznych Nowych Horyzontów.Obecnie Kneecap mają już na koncie drugi album, "Fine Art" (2024). Przez te 7 lat grupa stała się irlandzkim fenomenem kulturowym. Swoim udziałem w projekcie członkowie Kneecap dołożyli kolejną cegiełkę do rozwoju irlandzkiej kultury i języka. Film "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja " został irlandzkim kandydatem do Oscara i wszystko wskazuje na to, że ma duże szanse na trafienie na shortlistę, a być może uzyska również nominację do Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy!