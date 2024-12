Lubicie się śmiać! Najlepsze komedie 2024 według użytkowników Filmwebu

Top 10 komedii 2024 roku według użytkowników Filmwebu

10 Zabierz mnie na Księżyc Fly Me to the Moon 2024 2h 12m Komedia rom. Greg Berlanti USA Wielka Brytania Komedia rom. Scarlett Johansson Channing Tatum Kelly Jones, specjalistka od marketingu (Scarlett Johansson) zostaje zatrudniona, aby naprawić publiczny wizerunek NASA. Zaczyna działać i iskry lecą we wszystkich kierunkach, Kelly sieje spustoszenie. Szefem odpowiedzialnym za wystrzelenie rakiety jest Cole Davis (Channing Tatum). Kiedy Biały Dom uznaje, że misja jest zbyt ważna, aby miała zakończyć się niepowodzeniem, Jones otrzymuje polecenie zorganizowania fałszywego lądowania na Księżycu w ramach wsparcia. I zaczyna się prawdziwe odliczanie...

Zwiastun filmu "Zabierz mnie na Księżyc"

9 My Old Ass 2024 1h 29m Komedia Megan Park USA Komedia Maisy Stella Aubrey Plaza W tej zaskakującej opowieści o dojrzewaniu, osiemnastkowy trip po zażyciu grzybów halucynogennych stawia beztroską Elliott (Maisy Stella) twarzą w twarz z 39-letnią, sarkastyczną sobą (Aubrey Plaza). Rady otrzymane od starszej Elliott zmuszają dziewczynę do przemyślenia na nowo swoich relacji z rodziną, podejścia do miłości i tego, co może przynieść to wyjątkowe lato.

7 Kaskader The Fall Guy 2024 2h 6m Komedia Akcja David Leitch USA Komedia Akcja Ryan Gosling Emily Blunt Bohater filmu jest kaskaderem i jak każdy w tym zawodzie, zdarza się, że zostanie wysadzony w powietrze, że zostanie postrzelony i wyrzucony przez okno oraz zrzucony z wysokości, a wszystko to dla naszej rozrywki. Teraz, po prawie kończącym karierę wypadku, nasz bohater musi odnaleźć zaginioną gwiazdę filmową, rozwiązać spisek i spróbować odzyskać miłość swojego życia, wciąż wykonując swoją codzienną pracę. Co może się wydarzyć?

6 Paddington w Peru Paddington in Peru 2024 1h 46m Familijny Komedia Przygodowy Dougal Wilson Francja USA Wielka Brytania Familijny Komedia Przygodowy Hugh Bonneville Emily Mortimer Miś Paddington wraz ze swoją rodziną Brownów postanawia wyruszyć w daleką podróż do Ameryki Południowej, a dokładniej do Peru, aby odwiedzić swoją ukochaną ciocię Lucy. W tym celu wszyscy udają się do umieszczonego nieopodal lasu deszczowego Domu dla Emerytowanych Niedźwiedzi. To jednak dopiero początek niezwykle ekscytującej przygody, w trakcie której odkryją wiele tajemnic. Przed nimi podróż życia, która poprowadzi ich od amazońskiej dżungli aż po górskie szczyty Peru!

Zwiastun filmu "Deadpool & Wolverine"

4 Prawdziwy ból A Real Pain 2024 1h 30m Dramat Komedia Jesse Eisenberg Polska USA Dramat Komedia Jesse Eisenberg Kieran Culkin Historia kuzynów Davida (Jesse Eisenberg) i Benji'ego (Kieran Culkin), którzy razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Podczas tej podróży, odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje.

3 Kneecap. Hip-hopowa rewolucja Kneecap 2024 1h 45m Dramat Komedia Muzyczny Rich Peppiatt Irlandia Dramat Komedia Muzyczny Móglaí Bap Mo Chara Kneecap weszli na scenę muzyczną w 2017 roku. Liam Óg Ó Hannaidh, Naoise Ó Cairealláin, Jj Ó Dochartaigh występują pod pseudonimami scenicznymi Mo Chara, Móglaí Bap i DJ Próvaí. Kneecap grają ze stereotypami i przezwyciężają je humorem. Stworzyli rapujące persony – handlujących narkotykami bandziorów z zachodniego Belfastu – przerysowane, archetypiczne wręcz postaci. Od początku ich celem było rapowanie w języku irlandzkim, który ówcześnie był w Irlandii językiem o mniejszej popularności niż... język polski.

1 Anora 2024 2h 19m Dramat Komedia Sean Baker USA Dramat Komedia Mikey Madison Mark Eydelshteyn Anora to imię młodej pracownicy seksualnej z Brooklynu. Kobieta ma szansę przeżyć historię rodem z bajki, kiedy poznaje i pod wpływem impulsu wychodzi za mąż za syn potężnego rosyjskiego oligarchy. Kiedy wiadomość o ślubie dociera do Rosji, jej bajka zostaje zagrożona. Jej teściowie zamierzają przyjechać do Nowego Jorku i wymusić unieważnienie małżeństwa...

Zwiastun filmu "Anora"

