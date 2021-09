Rosjanie nakręcą pierwszy film w historii w kosmosie

Stało się. Wyścig o to, kto pierwszy nakręci film w kosmosie, wygrali Rosjanie. Twórcy widowiska "The Challenge" ogłosili na konferencji prasowej, że startują 5 października. Jeśli więc Tom Cruise nie wymyśli nic do tego czasu, będzie musiał pogodzić się z porażką.Przypomnijmy – od wielu miesięcy (podobnie jak przed kilkudziesięcioma laty) ekipy amerykańska i rosyjska rywalizowały o to, komu pierwszemu uda się nakręcić zdjęcia w przestrzeni kosmicznej. O projekcie z Tomem Cruisem wciąż niewiele wiadomo, ale na jego korzyść w rywalizacji niewątpliwie działał fakt, że Cruise współpracuje przy nim Elonem Muskiem , jego firmą Space X oraz z samym NASA. Rosjanie jednak okazali się szybsi."The Challenge" opowie o rosyjskim doktorze, który leci na międzynarodową stację kosmiczną, żeby uratować życie kosmonauty. W filmie zobaczymy Yulię Peresild , a za kamerą stanie Klim Shipenko , twórca " Bogatego synalka " – najbardziej kasowego hitu w Rosji. Misja rosyjskich filmowców zaplanowana została na 12 dni zdjęciowych. Statek kosmiczny poprowadzi doświadczony pilot, a cały zespół zostanie objęty opieką medyczną.Podczas konferencji prasowej poinformowano, że filmowcy odbyli niezbędne szkolenie. A na pytanie o obawy związane z niebezpieczeństwem misji, Peresild odpowiedziała, że za późno, żeby się bać.