Stało się! Rosjanie kręcą już w kosmosie film

Jak zapowiadali, tak zrobili. Aktorka Julija Peresild i reżyser Klim Szypienko są już na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie będą kręcić film "Wyzow" (The Challenge). Będzie to pierwszy pełnometrażowy film realizowany w kosmosie. W locie na stację towarzyszył im kosmonauta Anton Szkaplerow. Szypienko spędzą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 12 dni. Przygotowania do tej misji trwały cztery miesiące. Rosjanie pokonali tym samym Douga Limana Toma Cruise'a , którzy także zamierzają ruszyć w kosmos, by nakręcić film."Wyzow" jest historią kardiochirurżki Żenii, która zostaje wysłana w kosmos, kiedy okazuje się, że kosmonauta Iwanow traci przytomność. Niezbędna jest operacja na otwartym sercu. Trzeba ją przeprowadzić w kosmosie, ponieważ kosmonauta nie przeżyłby lądowania na Ziemi.Iwanowa zagra prawdziwy rosyjski kosmonauta Oleg Nowicki, który w kosmosie w sumie spędził ponad 340 dni.