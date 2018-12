Rupert Wyatt rezygnuje z serialu "Halo"

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, stacja Showtime zleciła realizację serialuna podstawie cyklu popularnych gier wideo. Reżyserem części odcinków oraz producentem wykonawczym miał być Rupert Wyatt ). Miał być ale nie będzie. Wyatt ogłosił, że opuścił projekt.Oficjalnym powodem jest zmiana kalendarza przygotowań do realizacji, co uniemożliwia mu kontynuowanie pracy nad tym projektem. Nie jest jednak jasne, przez jaki filmu lub serial został zmuszony do podjęcia takiej decyzji.Serial będzie się rozgrywał w XXVI wieku i opowie o walce ludzi z kosmicznym zagrożeniem znanym jako Zakon. Telewizyjnepołączy wątki osobiste z akcją, przygodą oraz wystawną wizją świata przyszłości. W sierpniu jeden z prezesów stacji, Gary Levine, potwierdził, że spartanin John-117 będzie jednym z głównych bohaterów produkcji, ale otaczać go będą równie istotni, nowi bohaterowie. Sama historia zaś ma być niesamowicie wierna cyfrowemu uniwersum oraz szanować "growy" kanon.Zdjęcia ruszają na początku 2019 roku. Nad realizacją przedsięwzięcia będzie czuwał Steven Spielberg i jego Amblin Television. Showrunnerem przedsięwzięcia jest Kyle Killen ).Pierwsza część strzelankizostała wydana przez Microsoft w 2001 roku. Od tego czasu sprzedano łącznie ponad 77 milionów egzemplarzy gry, zaś przychody wydawcy wyniosły 5 miliardów dolarów. W ubiegłej dekadzie "Halo" miało doczekać się ekranizacji w postaci filmu kinowego wyprodukowanego przez Petera Jacksona Neillem Blomkampem za kamerą. Projekt nie doszedł jednak do skutku.