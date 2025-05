"Ballerina" wkracza do gry! Nietypowa współpraca

Zobacz zwiastun 4. sezonu

W Sezonie 4 długoletni wrogowie Adler i Stitch muszą połączyć siły, by rozpracować krety Panteonu. Ich śledztwo zaprowadzi graczy m.in. do odświeżonego Downtown Verdansk i tajnych więzień CIA na Islandii. Multiplayer zyska pięć nowych map: od islandzkiej elektrowni w “Shutdown”, po chaotyczny klub nocny “Eclipse” w środku sezonu. Powróci też kultowa mapa “Fringe” z " Black Ops 3 ".Najgłośniejszym crossoverem sezonu będzie współpraca z filmem “ Ballerina ” osadzonym w uniwersum Johna Wicka. Od 5 czerwca gracze będą mogli odblokować pakiet Tracer Pack: Ballerina, który zawiera dwie skórki Eve Macarro, trzy legendarne bronie i kosmetyczne dodatki, w tym kończący ruch “Dance with Death”. Równolegle odbędzie się ograniczone czasowo wydarzenie w multiplayerze, trybie zombie i Warzone, które pozwoli odblokować ekskluzywne nagrody – m.in. karabin Essex Model 07 i tematyczne nunchaku.Wśród innych atrakcji znajdzie się m.in. Rivals Event (12–26 czerwca) oraz specjalne wyzwania zombie w ramach “King of the Dead” i “Master of Grief”, które potrwają do lipca.Sezon 4 rusza 29 maja o 18:00 na PC, PlayStation i Xbox. Film “ Ballerina ” z Aną de Armas w roli głównej zadebiutuje w kinach 6 czerwca 2025 roku.