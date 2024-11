Ruszyła 5. odsłona konkursu na scenariusz serialu audio

Pierwszy był serial z Aleksandrą Bogusławem Lindą ("Gra Luizy" Anny Robak-Reczek), rok później thriller z Pawłem Delągiem Przemysławem Bluszczem ("Piekło wciąż płonie" Tomasza Friedricha), kolejno obyczajowe słuchowisko ze zjawiskową Vanessą Aleksander ("Mimikra" Karoliny Ludwikowskiej). Przed nami premiera zwycięskiej pracy z 2024 r. – "Spowiedź" Barbary Sinicy. Historie Anny Robak-Reczek, Tomasza Friedricha i Karoliny Ludwikowskiej miały szansę ukazać się na rynku wydawniczym dzięki wygranej w konkursie Empik Go STORY. Masz ochotę spróbować swoich sił? Wystarczy pomysł.Organizowany od 5 lat przez Empik Go konkurs stanowi szansę dla twórców: zarówno debiutujących, jak i bardziej doświadczonych. Wystarczy zgłosić tekst pierwszego odcinka na stronie empik.com/story. Wygrana gwarantuje Ci twórczą pracę nad całością historii pod okiem doświadczonego script doctora oraz wyjątkową publikację całości w formie adaptacji audio.– mówi Edyta Kocemba, dyrektorka ds. audio w Empik Go.W jury 5. edycji konkursu zasiadają Anna Dziewit-Meller (pisarka i dziennikarka), Karolina Ludwikowska (zwyciężczyni 4. edycji), Łukasz Muszyński (dziennikarz filmowy, redaktor naczelny portalu Filmweb), Edyta Kocemba (dyrektorka ds. audio w Empik Go) oraz Marta Bartnicka (redaktorka prowadząca w Empik Go). To właśnie oni zdecydują, która z nadesłanych prac okaże się tą najbardziej inspirującą oraz intrygującą.Główna nagroda w konkursie Empik Go STORY to 15 000 zł oraz podpisanie umowy wydawniczej z Empik Go na cały serial audio. W tym roku na uczestników czeka także dodatkowa nagroda: wyróżnienie redakcji Filmweb. Jakiego tekstu w tym roku szuka redaktor naczelny serwisu?– mówi Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmweb.Teksty w konkursie należy zgłaszaćwystarczy wypełnić formularz na. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na