Ryan Reynolds i scenarzysta "Free Guya" uratują "Mighty Mouse"

Mighty Mouse – mysz-superbohater

Zwiastun filmu "Free Guy"

Studio Paramount Animation, mające ambicję wskrzeszenia "Mighty Mouse" na dużym ekranie, zatrudniło do tego zadania Ryana Reynoldsa i jego firmę produkcyjną Maximum Effort Productions. Na scenarzystę pełnometrażowego filmu wybrano natomiast Matta Liebermana , który współpracował z Reynoldsem przy komedii " Free Guy " w reżyserii Shawna Levy'ego Mighty Mouse to postać superbohaterskiej myszy z serii kinowych krótkometrażówek z lat 1941-1961, które zyskały popularność dopiero w telewizji w latach 1955-1967, kiedy emitowała je stacja CBS w porannym sobotnim paśmie jako. Bohater wracał potem jeszcze dwukrotnie w serialach z lat 70. 80. Ten drugi produkował sam Ralph Bakshi Paramount Animation przygotowuje swój pełnometrażowy film już od kilku lat. Początkowo do jego realizacji zostali zatrudnieni scenarzyści Erich Hoeberowie . Współpraca zakończyła się jednak niepowodzeniem.Kinowe "Mighty Mouse" to pierwszy film w ramach współpracy Ryana Reynoldsa z Paramount Animation. Niebawem pojawią się zapewne informacje o kolejnych.Guy to przeciętny urzędnik bankowy, który zupełnie przez przypadek odkrywa, że jest drugoplanowym graczem w otwartej grze wideo. W rzeczywistości pozbawionej ograniczeń postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, ocalić swój świat i zostać bohaterem według własnego scenariusza.