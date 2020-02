Scenarzyści "Seberg" adaptują Agathę Christie

Getty Images © Amanda Edwards



Partnerzy w życiu prywatnym i zawodowym Anna Waterhouse oraz Joe Shrapnel ) napiszą scenariusz na podstawie klasycznej powieści kryminalnej Agathy Christie Dziesięć osób zostaje zaproszonych przez tajemniczego gospodarza do domu na wyspie. Gdy dwie z nich giną, goście zdają sobie sprawę, że to, co początkowo uważali za nieszczęśliwy wypadek, jest robotą zabójcy. Postanawiają odkryć jego tożsamość, ale okazuje się, że nikt nie ma alibi. Odizolowani od społeczeństwa, niezdolni do opuszczenia miejsca pobytu, umierają jeden po drugim w sposób opisany w dziecięcej rymowance, która wywieszona jest w ich pokojach (nota wydawcy).Ekranizacja powstaje dla 20th Century Studios.