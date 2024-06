Nie tylko "Na noże". Netflix ekranizuje Agathę Christie

"Tajemnica Siedmiu Zegarów" - co wiemy o serialu?

Projekt nosi tytułi będzie inspirowany powieścią Christie z 1929 roku wydanej w Polsce pod tytułem. Odpowiada za niego były showrunner " Doktora Who " i scenarzysta hitu " Broadchurch Gwiazdami serialu będą:Akcja serialu rozgrywać się będzie w 1925 roku. Podczas imprezy w bogatym ziemiańskim domostwie pozornie niegroźny żart prowadzi do koszmarnych konsekwencji. A może to wcale nie był żart? Niezwykle dociekliwa Lady Brent postanawia odkryć, co się naprawdę stało. Nie wie, że decyzja ta wywróci jej życie do góry nogami.Zdjęcia do serialu ruszą jeszcze latem.