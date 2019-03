Scenarzysta "Gambita" wierzy, że Marvel nakręci film

Jak wiadomo, 20th Century Fox jest już częścią koncernu Disneya. To zaś oznacza, że prawa do wszystkich postaci Marvela przeszły do Marvel Studios. Los planowanych komiksowych widowisk Foxa leży teraz w rękach Kevina Feige'a. Większość uważa, że projekty studia trafią do kosza (jeśli jeszcze tam się nie znalazły). Innego zdania jest jednak Simon Kinberg , scenarzystaPodczas premiery nowejo los komiksowego widowiska Kinberga pytał dziennikarz Variety. W odpowiedzi usłyszał, żema fantastyczny scenariusz i bohatera, które pokochają widzowie. Wierzy więc, że pod nowym kierownictwem film w końcu powstanie. Kinberg jest też zachwycony Channingiem Tatumem . Uważa, że aktor urodził się, by zagrać Gambita.Widowisko pozostawało w planach 20th Century Fox przez wiele lat. Swoich sił próbowało kilku reżyserów, w tym: Gore Verbinski Doug Liman . Każdy z nich jednak prędzej czy później żegnał się z projektem. Sam Kinberg zaś zamiast stanąć za kamerąwolał wyreżyserować. Ten film, choć jest już od dawna gotowy, wciąż czeka na swoją premierę. Jeśli Disney w ostatniej chwili nie zmieni decyzji, to ostatecznie trafi do kin w czerwcu.