Scenarzysta "Marsjanina" ekranizuje przełomowy komiks

Scenarzysta Drew Goddard nie odpuszcza i raz jeszcze spróbuje zrealizować film na podstawie komiksu. Nie udało mu się z. Szanse na nakręcenieteż są minimalne. Być może więcej szczęścia będzie miał zNicka Drnaso.Jest to historia mężczyzny, który nie może dojść do siebie po tym, jak jego dziewczyna - tytułowa Sabrina - zaginęła. Zamieszkał u swojego kumpla, speca od wywiadu lotniczego, który sam zmaga się z małżeńskimi problemami. Choć jest źle, będzie jeszcze gorzej, kiedy do mediów dotrze nagranie związane z zaginięciem Sabriny. Bohater będzie się teraz musiał zmagać z okrutną uwagą 24-godzinnych kanałów informacyjnych i mediów społecznościowych, gdzie furorę zrobią szalone teorie spiskowe czyniące z niego złoczyńcę. Jego wiara w prawdę, poczucie sprawiedliwości i lojalność kumpla zostaną wystawione na poważną próbę.jest pierwszym komiksem, który miał szansę na zdobycie prestiżowej literackiej nagrody Man Booker Prize. Goddard napisze scenariusz ekranizacji i rzecz wyprodukuje. Być może też film wyreżyseruje.Obraz powstanie dla New Regency i RT Features - wytwórni, które wcześniej współpracowały ze sobą przy realizacji