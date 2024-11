Serial "Harry Potter" i gra "Dziedzictwo Hogwartu 2" będą powiązane? Co je połączy?

Serialowy "Harry Potter" będzie powiązany z grą "Dziedzictwo Hogwartu 2"

Wiemy, że serialowej wersji " Harry'ego Pottera " możemy się spodziewać w 2016 roku, a cała produkcja została zaplanowana na 10 lat, wygląda więc na to, że każda książka trafi na ekran, a część z nich zostanie prawdopodobnie podzielonych na pół. Jak dotąd zapowiadano, że serial HBO Max ma być nawet bardziej wierny książkom niż kinowe filmy. A teraz doszły jeszcze do tego gry. Nie jest jednak jasne, czy to serial będzie miał większy wpływ na gry czy na odwrót.Serialowy " Harry Potter " powstaje dla HBO. Scenarzystką i showrunnerką jest Francesca Gardiner , a część odcinków wyreżyseruje Mark Mylod – oboje pracowali wcześniej przy " Sukcesji ". Dziedzictwo Hogwartu " było najlepiej sprzedającą się grą 2023 roku w Stanach Zjednoczonych, a na całym świecie kupiło ją ponad 22 miliony graczy. Nic więc dziwnego, że dla Warner Bros. Discovery druga część to priorytet. Nawet jednak biorąc ten fakt pod uwagę, "Dziedzictwo Hogwartu 2" z całą pewnością zadebiutuje znacznie później niż serial.Uczeń Hogwartu odkrywa, że posiada niezwykłą zdolność postrzegania i opanowania starożytnej magii.