Seth Rogen pokaże nastoletnią stronę Żółwi Ninja

Pod koniec czerwca ujawniono, że w przygotowaniu jest nowy kinowy reboot " Wojowniczych Żółwi Ninja ", który będzie zrealizowany w formie komputerowej animacji. Seth Rogen , jeden z producentów projektu, opowiedział właśnie co nieco o swoim podejściu do tematu., zdradził Rogen Scenariusz nowego filmu napisze Brendan O'Brien (" Sąsiedzi 2 "), zaś stanowisko reżysera zajmie Jeff Rowe (" Wodogrzmoty Małe "). Dystrybucją filmu zajmie się wytwórnia Paramount. Chwilowo projekt nie ma zaplanowanej daty premiery.Autorami postaci żółwi ninja są Kevin Eastman Peter Laird . Waleczne gady zadebiutowały na kartach komiksów w 1984 roku i szybko stały się popkulturowym fenomenem. Od 1990 roku zrealizowano o nich sześć pełnometrażowych filmów, które zarobiły na całym świecie ponad 1,1 mld dolarów.Tytułowi bohaterowie to cztery zmutowane nastoletnie żółwie, które pod kierunkiem szczura, mistrza wschodnich sztuk walki, walczą ze złem. Ich najlepszą przyjaciółką oraz towarzyszką przygód jest nieustraszona reporterka April O'Neil.